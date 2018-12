in foto: Foto di repertorio

Un altro grave incidente stradale, l'ennesimo, segna l'anno che sta per chiudersi a Milano. Un uomo di 56 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda, dove lotta tra la vita e la morte. Il 56enne è un motociclista rimasto coinvolto nell'impatto tra la sua moto, una Kawasaki, e un'auto: l'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto ieri attorno alle 17.30 in viale Lunigiana. La dinamica dell'episodio è stata ricostruita dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto: il motociclista si sarebbe schiantato contro la fiancata di un'auto che lo precedeva, intenta a svoltare verso sinistra.

L'automobilista è rimasto illeso. Le condizioni del 56enne, invece, sono subito apparse gravi. L'uomo è stato soccorso dal personale medico arrivato a bordo di un'ambulanza e di un'automedica ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda: i medici non hanno sciolto la prognosi a causa delle gravi condizioni dell'uomo. Il 2018 è stato un anno drammatico per quanto riguarda gli incidenti stradali a Milano: l'ultima vittima è stata Francesco Re, l'uomo di ottantanove anni investito il 14 dicembre da un camion mentre si trovava in bicicletta in via Berna, all'angolo di via Saint Bon, poco distante dai pressi della fermata Inganni della Linea Rossa della metropolitana di Milano.