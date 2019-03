in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna di 47 anni è ricoverata in pericolo di vita all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. L'episodio è accaduto questa mattina a Meda, in provincia di Monza e Brianza. Attorno alle 7.15, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, la donna stava percorrendo via Vignazzola in sella alla sua bicicletta quando, per cause da accertare, è stata investita da un'auto. La conducente della vettura si è subito fermata: si tratta di una donna di 37 anni. La ciclista è stata sbalzata dalla due ruote finendo a terra con violenza. È stata soccorsa dal personale del 112, giunto sul posto con due ambulanza e un'automedica ed è stata trasportata in codice rosso al San Gerardo: le sue condizioni sarebbero molto gravi e la donna, di cui non sono note al momento le generalità, sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, avvenuto vicino all'ingresso della strada statale 35, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità da parte dell'automobilista.