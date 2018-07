in foto: (Immagine di repertorio)

Era appena entrato in Lombardia in sella alla sua moto, lungo la strada statale 62 che conduce dal Veneto a Mantova. Un uomo di 37 anni, Gianluca Passalacqua, all'alba di oggi si stava recando come tutti i giorni al lavoro, alla Versalis di Mantova. Purtroppo al lavoro non è mai arrivato: il 37enne si è scontrato contro un furgone per la raccolta rifiuti. L'impatto è stato violentissimo: la moto del 37enne una Kawasaki Z750, è andata completamente distrutta e il motociclista è stato sbalzato contro un albero, morendo praticamente sul colpo. L'incidente si è verificato in provincia di Mantova, tra i comuni di Castiglione Mantovano e Mozzecane. Il camioncino dei rifiuti, stando alle prime ricostruzioni, stava svoltando per entrare nel piazzale della stazione di servizio Af Petroli. Illeso l'uomo alla guida, un 40enne.

La vittima, sposata, lavorava come vigile del fuoco alla Versalis di Mantova. Risiedeva a Dossobuono di Villafranca, in provincia di Verona, ma era originaria di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Avrebbe dovuto prendere servizio alle 6: nella ditta è stato grande lo sconcerto quando si è diffusa la notizia della sua morte. Resta adesso da capire l'esatta dinamica dell'incidente per risalire a eventuali responsabilità delle persone coinvolte. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale medico, sono intervenuti i carabinieri di Mantova e Roverbella e gli agenti della polizia locale di Marmirolo.