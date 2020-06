in foto: Foto di repertorio

Una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale nella notte a Buscate, nell'hinterland milanese. Lo scontro ha coinvolto due automobili ed è avvenuto pochi minuti prima delle 3 di oggi, venerdì 26 giugno, lungo la strada che collega la cittadina con il vicino comune di Magnago.

Incidente stradale a Buscate: ragazza di 21 anni portata al pronto soccorso in elicottero

Non è chiara la dinamica dell'incidente, su cui indagano i carabinieri di Legnano. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 2.54. Sul posto, come riportato da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza), sono state inviate in codice rosso un'automedica e un'ambulanza. All'arrivo dei soccorritori le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime, tanto che per velocizzare il trasporto è decollato un elicottero da Como. La giovane è stata trasferita all'ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivata poco dopo le 4.

Milano, scontro tra auto e moto in via Carlo Marx: grave il centauro

Poche ore prima un grave incidente si era verificato a Milano in via Carlo Marx. Una moto e un’automobile si sono scontrate all’altezza di un incrocio. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, la motocicletta sarebbe arrivata a grande velocità all'altezza e avrebbe colpito il veicolo che stava svoltando a sinistra. Il centauro è stato sbalzato dal mezzo, che poi ha terminato la sua corsa circa 20 metri più avanti. L’uomo, sulla quarantina, è stato portato in codice rosso in ospedale. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i primi rilievi e sentito i testimoni oculari.