Grave incidente stradale nella notte ad Abbiategrasso, dove nello scontro tra due auto sono rimasti gravemente feriti un uomo di 51 anni e una donna di 42 anni. Lo schianto è avvenuto attorno alle 00.45 di oggi, venerdì 10 gennaio, nella cittadina del Milanese, in via Dante Alighieri all'altezza del civico 41. Già dalla chiamata al 118 è apparsa chiara la gravità della situazione, per questo oltre a due ambulanze e un'automedica è stato attivato anche un mezzo dell'elisoccorso decollato da Como.

Incidente stradale ad Abbiategrasso: gravi un uomo e una donna

Le due persone coinvolte nell'incidente sono stata trasportate, entrambe in codice rosso, all'Humanitas di Rozzano e all'ospedale San Carlo di Milano. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco. I militari indagano per ricostruire quello che è successo e le eventuali responsabilità dei due conducenti.

Investite due donne: non sono in pericolo di vita

Poche ore prima due donne erano state investite in due paesi della provincia di Bergamo. Il primo incidente, registrato poco dopo le 8 del 10 gennaio, ha visto vittima una signora di 51 anni a Treviglio. Il secondo, avvenuto verso le 10 e inizialmente considerato ben più grave, ha coinvolto una donna di 79 anni a Presezzo. Entrambe le donne investite si trovano ora ricoverate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La più grave è la 51enne investita a Treviglio, che non è comunque in pericolo di vita.