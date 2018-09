in foto: Foto di repertorio (LaPresse)

Grave incidente stradale ieri sera a Milano, in piazza Trento. Un motociclista di 56 anni si è schiantato col suo mezzo contro un filobus della linea 92. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 20 nei pressi di viale Isonzo, un tratto della circonvallazione esterna. Ancora poco chiara la dinamica, anche se pare che il filobus stesse svoltando a sinistra per entrare nella corsia preferenziale e che il motociclista non sia riuscito a frenare, finendo contro la fiancata del mezzo pubblico. L'impatto è stato molto violento: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, il cui personale ha prestato le prime cure al centauro, apparso subito in gravi condizioni. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo e le sue condizioni sono molto gravi. Soccorso per lo choc anche il conducente del filobus, un uomo di 46 anni, portato in codice verde al policlinico. Agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei mezzi.