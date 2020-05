in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 25 maggio, a Milano. Due persone sono state investite da un'auto in via Chiese. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 20 per cause da accertare. Alla guida dell'auto si trovava una donna di 62 anni che non è riuscita a evitare l'impatto con i due pedoni, due donne di 42 e 70 anni. A riportare le conseguenze più gravi è stata la più giovane, una donna di origini straniere. La 42enne ha riportato un grave trauma cranico ed è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda, dov'è ricoverata in coma e in pericolo di vita. I soccorritori del 118 hanno prestato le proprie cure anche alla conducente dell'auto, sotto choc per l'accaduto. Illesa, invece, l'altra donna investita, la 70enne. Oltre a due ambulanze e a un'automedica, sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, chiamati a effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'episodio.

La scorsa settimana due gravi incidenti in viale Monza

Via Chiese si trova in zona Bicocca, non lontana in linea d'aria da viale Monza, dove la scorsa settimana si sono verificati due gravi incidenti stradali, uno dei quali mortale: a perdere la vita un uomo che si trovava sul marciapiedi ed è stato travolto da un'auto, colpita da un'altra vettura dopo un violento tamponamento. L'ennesimo grave incidente stradale ripropone un tema, quello della sicurezza sulle strade milanesi, che il lockdown a causa dell'emergenza coronavirus aveva fatto dimenticare, ma che è ora drammaticamente tornato al centro delle cronache.