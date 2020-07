in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale questa mattina a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Una donna è stata travolta e uccisa da un camion mentre era in sella alla sua bici. Per la donna, una 51enne residente nella cittadina, non c'è stato purtroppo niente da fare: è morta sul colpo, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 10.30 in via Fenil, nella zona collinare di Lonato. Stando a quanto ricostruito finora, la donna stava pedalando in sella alla sua bici nelle campagne del Basso Garda quando è stata investita per cause da accertare da un mezzo pesante, a quanto sembra un'autocisterna. Il conducente del mezzo si è subito fermato e sono stati chiamati i soccorsi.

Allertato anche l'elisoccorso, ma per la donna non c'era ormai niente da fare

Sul posto è intervenuta in codice rosso un'ambulanza, ed è stato allertato anche l'elisoccorso da Brescia. Purtroppo però, come scritto, per la donna non c'era ormai niente da fare: è deceduta sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell'investimento e i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, chiamati adesso a ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del camion, per cui si profila l'accusa di omicidio stradale.