in foto: (Immagine di repertorio)

Bilancio pesantissimo sulle strade lombarde. Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte a Dalmine, in provincia di Bergamo, in un incidente stradale nel quale sono rimasti feriti altri tre giovanissimi. Sono ancora pochi i dettagli sull'episodio che, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sarebbe avvenuto attorno alle 4.30 sulla strada statale 470 tra Villa d'Almè e Bergamo. I quattro giovani viaggiavano tutti sulla stessa auto che, per cause da accertare, è finita fuori strada. Non è chiaro se vi sia un'altra vettura coinvolta nell'incidente o se l'auto dei quattro abbia urtato contro un ostacolo e sia poi finita fuori strada.

Il 19enne è morto sul colpo: in codice giallo altri tre ragazzi

Fatto sta che la vettura dei quattro giovani ha riportato gravi danni nell'urto: uno dei quattro ragazzi, un 19enne originario di Ubiale, è purtroppo morto sul colpo. Altri tre amici che erano con lui in auto sono rimasti incastrati nelle lamiere accartocciate. Sono stati estratti dall'abitacolo e consegnati alle cure del personale del 118, giunto sul posto con tre ambulanze e tre automediche. I feriti sono tutti giovanissimi: si tratta di un altro 19enne, di un ragazzo di 23 anni e di una ragazza 21enne. Nessuno di loro fortunatamente è in pericolo di vita: i tre sono stati portati tutti in codice giallo negli ospedali Papa Giovanni XXIII e Gavazzeni di Bergamo. Ai carabinieri di Treviglio spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.