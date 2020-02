in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Grassobbio, nella Bergamasca. Pochi minuti dopo le 14 di oggi, lunedì 10 febbraio, l'auto su cui viaggiava si è scontata con un furgone. Il ferito è stato soccorso in ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Illeso il conducente dell'altro mezzo.

Grassobbio, scontro tra automobile e furgone: grave un 43enne

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando a quanto emerso, pare che l'auto del 43enne si stesse immettendo sulla carreggiata da un parcheggio quando è sopraggiunto il furgone Lo schianto è stato molto violento.