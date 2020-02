Sette persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 8 anni e una bimba di 2 anni, in un grave incidente stradale avvenuto oggi ad Albairate (Milano) lungo la strada Vigevanese. Lo scontro che ha coinvolto tre automobili è stato molto violento, sul posto sono arrivati numerosi mezzi del 118 e il traffico è andato in tilt in tutta la zona.

Incidente ad Albairate: coinvolte sette persone tra cui due bambini

L'intervento dei soccorritori con ambulanze e anche un mezzo dell'elisoccorso è scattato pochi minuti dopo le 16 di oggi, lunedì 10 febbraio. Tra le persone rimaste ferite nell'incidente ci sono una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 20, una donna di 33 anni, due uomini di 61 e 63 anni. Sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Magenta e al San Carlo di Milano. Allertati anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri per i rilievi del caso e le indagini che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.

Abbiategrasso, guida senza patente e provoca un frontale: è grave

Un uomo di 60 anni è finito in ospedale in gravi condizioni dopo aver provocato un incidente frontale guidando con la patente scaduta da due anni. Lo schianto ha coinvolto un'altra automobile con a bordo un padre e il figlio di 7 anni. In seguito allo scontro, avvenuto sulla strada provinciale 494 nel comune di Abbiategrasso (Milano), in direzione di Vigevano, il 60enne è stato portato in ospedale in codice rosso. Meno gravi le altre persone coinvolte.