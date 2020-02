in foto: Immagine di repertorio

Guidando con la patente scaduta da due anni ha provocato un incidente stradale, che ha coinvolto un'altra automobile, rimanendo gravemente ferito. Un uomo di 60 anni è stato portato in ospedale in codice rosso dopo che nella serata di domenica, al volante della sua Smart, ha invaso la corsa opposta sulla strada provinciale 494 nel comune di Abbiategrasso (Milano), in direzione di Vigevano, andando a scontrarsi frontalmente con un altro veicolo in arrivo.

Guida con la patente scaduta e provoca un incidente: è grave

Il mezzo ha travolto una Seat Ibiza con a bordo padre e figlio, di 32 e 7 anni. Lo scontro è avvenuto attorno alle 18.30 di domenica 10 febbraio. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze del 118. Ad avere la peggio è stato proprio l'uomo al volante della Smart, che è stato portato in codice rosso e in pericolo di vita all'ospedale Humanitas di Rozzano, mentre padre e figlio non sono gravi e sono stati portati all'ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano e i carabinieri di Abbiategrasso che hanno avviato le indagini sul caso. Proprio dagli accertamenti dei militari è emerso che l'automobilista aveva la patente scaduta dal 2018.