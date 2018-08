in foto: Maltempo a Varese

Violento temporale si è abbattuto stamane su Varese dove era stato già allertato il sistema di protezione civile per avverse condizioni meteo nella notte. La tempesta ha colpito la zona di Vedano Olona, causando danni nella zona della stazione. Crollato sotto il peso della grandine un pino secolare, che è rovinato su binari e fili della linea elettrica ferroviaria, interrompendo il transito fra Malnate e Tradate. Problemi anche nelle zone di Cantello, Cuasso al Monte e Castiglione, allagati sottopassi e strade sterrate. Disagi anche per la vibilità: stamane sulla A8 Milano-Varese, in direzione Milano, coda tra Bivio A8-A36 Pedemontana e Lainate per temporali.

I vigili del fuoco della provincia di Varese sono intervenuti per decine di richieste causa la forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio durante la nottata. Oltre trenta gli interventi di soccorso effettuati per allagamenti e tagli pianta. Sei le squadre impegnate su tutta la provincia. Le operazioni sono attualmente in corso.