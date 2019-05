Hanno svaligiato un'abitazione di tre piani, arraffando gioielli, orologi e altri oggetti di valore. E poi hanno rovistato anche in frigo, mangiandosi un pollo arrosto che la proprietaria aveva preparato per pranzo. Ladri scatenati, e soprattutto affamati, in azione a Gorlago, in provincia di Bergamo. I malviventi, secondo quanto riporta la testata "L'Eco di Bergamo", sono entrati in azione in pieno giorno, nella mattinata di ieri. L'abitazione presa di mira è quella della ex moglie di un noto pasticcere della zona: si trova in via Pintor, in una zona residenziale nel centro del paesino che purtroppo recentemente è finito sotto i riflettori per il caso dell'omicidio di Stefania Crotti, la mamma uccisa dalla sua "rivale in amore" Chiara Alessandri.

I ladri sono riusciti a superare anche i quattro cani

I ladri non si sono fatti intimorire dalla presenza nell'abitazione, una villetta, di quattro cani. Uno degli animali ha anche cercato di aggredire i malviventi che però hanno reagito e sono riusciti con uno stratagemma a rinchiuderlo nel recinto in giardino. Neutralizzate le difese, i ladri si sono introdotti all'interno dell'abitazione: hanno rubato gli oggetti di valore che sono riusciti a trovare, orologi, cellulari, tablet e gioielli, un bottino il cui valore non dovrebbe comunque essere molto ingente. Poi, non si sa se per fame o per sfregio, hanno anche aperto il frigorifero e hanno dato qualche morso a un pollo arrosto in bella mostra, che sarebbe stato il pranzo per la famiglia della proprietaria di casa. La donna, che abita nella villetta con il suo compagno e le sue tre figlie, una volta rientrata in casa poco dopo mezzogiorno ha scoperto prima il danno – con la casa sottosopra e svaligiata – e poi la beffa, con quel pollo morsicato. La proprietaria di casa, sconsolata, ha riferito che si tratta ormai del terzo furto nel giro di due anni: neanche i cani hanno fermato i ladri.