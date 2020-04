Bergamo sarà l'ultima città a ripartire? Giorgio Gori non ci sta. Il sindaco della città orobica, con un post su Twitter, risponde al virologo Fabrizio Pregliasco che aveva suggerito Bergamo come ultimo posto in cui la ripartenza dovesse avvenire a causa del grande livello di contagi che l'ha colpita sino ad oggi, mercoledì 8 aprile.

Gori risponde a Pregliasco: Bergamo sarà la prima a ripartire

Il primo cittadino Gori scrive quindi di non condividere "l'opinione del professor Pregliasco, proprio perché qui s'è avuta la massima diffusione del virus c'è qui la maggior percentuale di persone negativizzate e, a questo punto, immuni". Il sindaco di Bergamo spiega che, a suo avviso, "bisogna partire da qui con la sperimentazione dei test sierologici" e che "Bergamo può ripartire per prima". Il virologo Pregliasco, dopo essersi espresso in merito ai test sierologici su Fanpage.it, mettendo in guardia sulle cosiddette "patenti di immunità", ha dichiarato all'Eco di Bergamo che "bisognerebbe classificare le Regioni in base al rischio. La Lombardia non dovrà essere la prima, anzi dovrebbe essere previsto un allungamento dei tempi. In zone come la Sardegna è logico che si possa velocizzare. Qui no. E se la Lombardia sarà l’ultima, Bergamo potrebbe essere l’ultima in Lombardia".

Bergamo la seconda provincia più colpita d'Italia

Intanto Bergamo si conferma la seconda provincia più colpita d'Italia con 9.931 casi, anche se l'aumento quotidiano di nuovi contagi si arresta su cifre relativamente basse. In Lombardia, è Milano l'area metropolitana più colpita, con 12.039 contagi (+252), di cui in città 4.824 (+80). Seguono Cremona con 4.222 casi (+99), Monza Brianza 3.264 (+58), Pavia 2.823 (+88), Mantova 2.216 (+74), Varese 1.348 (+22), Como 1.542 (+17), Lodi 2.347 (+26), Lecco 1.755 (+24) e Sondrio 636 (+16).