Si può rischiare la vita per una pizza? A quanto pare sì. È quello che è accaduto ieri sera, intorno alle 22.30, alla stazione Duomo della metropolitana di Milano. Un uomo di origine cinese di 32 anni, che stava aspettando il treno sulla banchina, ha improvvisamente perso la presa sul cartone della pizza che stringeva tra le mani, che è caduta sui binari. Il 32enne non ci ha pensato due volte a scendere dalla banchina per recuperare la sua pizza, incurante del fatto che il convoglio potesse arrivare da un momento all'altro.

L'addetto alla sicurezza della stazione ha assistito a tutta la scena dalle telecamere di sorveglianza e ha azionato i dispositivi di emergenza, togliendo la tensione e bloccando la circolazione, che di fatto è stata interrotta per alcuni minuti. In stazione sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno individuato il 32enne e lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio.