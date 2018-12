in foto: Un frame del video della polizia penitenziaria di Opera

La cornice non è l'angusto spazio del carcere di Opera, dove lavorano ogni giorno, ma l'Abbazia di Mirasole, poco distante dal penitenziario che si trova alla periferia Sud di Milano. È qui che è ambientato un video girato dagli agenti della polizia penitenziaria di Opera che ha registrato un discreto successo su Youtube. La storia del filmato è stata raccontata dal quotidiano "Il Giorno": si tratta di un'iniziativa di beneficenza ideata dal comandante Amerigo Fusco per i pazienti dell'Istituto dei tumori di via Venezian a Milano. L'idea era di impiegare alcuni agenti, quelli più appassionati di musica e canto, per interpretare la canzone "Pregherò" scritta da Don Backy e portata al successo dal "molleggiato", Adriano Celentano. Una quindicina di guardie penitenziarie hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa: hanno registrato la loro versione della canzone in uno studio di registrazione e poi hanno realizzato un video musicale tra le navate dell'Abbazia di Mirasole, indossando le divise d'ordinanza "per allontanare il concetto di austerità che gli agenti si portano dietro", come spiegato dal comandante Fusco.

Il video ha ottenuto oltre 41mila visualizzazioni

Il successo del video è stato inaspettato: a oggi sono oltre 41mila le visualizzazioni ottenute dal filmato, numeri certo lontani da quelli dei video virali ma significativi per un'iniziativa di beneficenza partita in sordina. Tanti i complimenti ricevuti dagli agenti – cantanti che domani 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, si esibiranno dal vivo nell'atrio di ingresso dell'Istituto Nazionale dei tumori di Milano: "Faremo un piccolo concerto di beneficenza nel quale doneremo formalmente questa nostra esibizione all'istituto", ha spiegato il comandante Fusco, aggiungendo che oltre alla canzone gli agenti porteranno giocattoli e regali per i bambini del reparto di Oncologia pediatrica e gli adulti ricoverati in altri reparti.