È stato trovato in fin di vita all'alba riverso per strada, nel territorio comunale di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di origine tunisina, di circa 30 anni, non ha potuto dare indicazioni utili alle forze dell'ordine. Il giovane è infatti morto poco dopo il suo trasporto all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato in condizioni disperate. È certo però che l'uomo sia stato ucciso: è stato accoltellato a morte all'addome da qualcuno che ha poi fatto perdere le proprie tracce e che è al momento ricercato dai carabinieri di Seregno, che indagano sul caso. Il ritrovamento dell'uomo, agonizzante sull'asfalto, risale a qualche minuto prima delle 5.30 del mattino: una pattuglia della polizia stradale di Lecco ha notato il 30enne riverso sulla rampa di accesso alla strada statale 36, nella corsia sud in direzione Milano. Immediato il trasporto in ospedale, dove però il trentenne è morto a causa delle ferite riportate.

I carabinieri indagano sul caso.

La strada dove è stato ritrovato il corpo agonizzante del trentenne è stata chiusa per i rilievi della scientifica, alla ricerca di indizi utili a risolvere il caso. Le operazioni hanno comportato qualche inevitabile disagio al traffico. Resta da capire se l'uomo ucciso aveva con sé documenti utili alla sua identificazione: i suoi trascorsi e le sue frequentazioni potrebbero essere determinanti per arrivare al suo omicida.