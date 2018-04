in foto: (Immagine di repertorio)

Ieri, martedì 3 aprile, è stata un'altra giornata di sangue sulle strade lombarde. Due persone, un 56enne di Bulciago e una 68enne di Gessate, sono morte in due diversi incidenti stradali avvenuti a Brivio, in provincia di Lecco e a Gessate, nell'hinterland di Milano. Il primo sinistro è avvenuto in mattinata nel Lecchese: secondo quanto ricostruito, il 56enne stava viaggiando in sella alla sua motocicletta, una Suzuki, sulla strada provinciale 342. A un certo punto ha superato due automobilisti fermi, senza accorgersi di un camion che stava svoltando per immettersi nel parcheggio di un'azienda. L'impatto è stato violentissimo e il centauro è morto sul colpo. Il conducente del camion, un 55enne, è stato sottoposto ai test su alcol e droga, di cui si attende il responso: ha riferito di non essersi nemmeno accorto dell'impatto.

Scontro frontale tra due auto a Gessate

Poche ore dopo una nuova tragedia è avvenuta a Gessate, nell'hinterland di Milano. In questo caso la vittima è una donna del posto, che era alla guida di una Fiat Panda. La sua auto si è scontrata frontalmente contro una Mercedes sulla quale si trovavano due giovani di 24 e 25 anni. L'impatto, avvenuto dopo una curva in via Bergamo, non ha lasciato scampo alla 68enne, che è morta sul colpo ed è rimasta incastrata, esanime, all'interno dell'abitacolo della sua utilitaria. Feriti lievemente i due giovani conducenti dell'altra vettura. Non è ancora stata ricostruita con precisione la dinamica dell'incidente: sul posto, oltre ai mezzi del 118 e a quelli dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda per i rilievi.