in foto: Giorgia Ceriani e i figli (Facebook)

Aveva 33 anni e una vita davanti, da passare con i suoi due figli piccoli. Ma il destino ha voluto diversamente per Giorgia Ceriani, 33enne originaria di Legnano ma residente a Cassano Magnago, in provincia di Varese. La donna lo scorso 22 gennaio era stata investita da un'auto a Gallarate, sempre nel Varesotto, mentre attraversava la strada in viale Lombardia. Da allora Giorgia era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Circolo di Varese, dove ha lottato tra la vita e la morte. Lotta che purtroppo è cessata il 14 febbraio, giorno di San Valentino, quando Giorgia è morta.

I famigliari hanno dato l'assenso per la donazione degli organi

Adesso i famigliari della 33enne, con un ultimo gesto di grande generosità, hanno dato il proprio assenso alla donazione degli organi della giovane mamma. Giorgia aveva due figli piccoli, Alessio e Yusef, che lei chiamava su Facebook "le sue vite". La 33enne era amante degli animali e dell'Inter, la sua squadra del cuore. Da poco, proprio a gennaio, aveva iniziato una nuova relazione sentimentale. Tutto è però finito il 22 gennaio quando Giorgia è stata travolta da un'auto. L'impatto è stato molto violento: la 33enne è stata sbalzata sul marciapiede e i soccorritori intervenuti hanno subito capito che le condizioni della donna erano critiche. In ospedale i medici hanno cercato di salvare la vita alla 33enne che nell'incidente aveva riportato vari e importanti traumi alla testa e sul tutto il corpo. Purtroppo però, a tre settimane dall'investimento, Giorgia è morta. La salma è adesso a disposizione della magistratura che dovrebbe disporre l'autopsia. Sul caso della morte della 33enne è aperta un'inchiesta per omicidio colposo nei confronti dell'automobilista che ha travolto la giovane madre.