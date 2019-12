Proseguono a ritmo serratissimo le indagini della polizia giamaicana sul duplice omicidio avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Negril costato la vita all'italiana Patrizia Besio e al marito, Osbourne Richards, noto uomo d'affari del posto anche lui rimasto ucciso. Secondo quanto emerso nelle ultime ore sembra infatti che la pista iniziale di una rapina finita male sia stata accantonata: gli inquirenti hanno infatti ipotizzato che la morte dei coniugi Richards possa in realtà essere stata una vera e propria esecuzione, forse legata agli affari del 49enne, noto imprenditore del posto.

I killer avrebbero inscenato la rapina

I due sono stati ritrovati senza vita nella loro casa di Negril, località turistica in Giamaica, nella mattinata di venerdì: stando a quanto emerso sembra che i due siano stati uccisi da numerosi colpi d'arma da fuoco. I due ricoperti di sangue avevano entrambi le mani legate da alcune fascette di plastica: quando il personale medico è intervenuto sul posto non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha immediatamente dato il via alle indagini, raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa della coppia che hanno raccontato di aver udito intorno alla mezzanotte alcuni colpi d'arma da fuoco provenire dall'abitazione ma nessuno sembra aver fornito elementi utili al riconoscimento degli eventuali autori. Dalla casa, trovata sottosopra, sarebbero però stati portati via solo alcuni elettrodomestici di poco valore, tra i quali anche il frigorifero. Elemento questo che ha portato gli inquirenti a ipotizzare che quella della rapina possa essere stata dunque solo una messinscena per spostare l'attenzione delle indagini da un'ipotetica esecuzione, portata a termine con freddezza e violenza.

I parenti di Patrizia Besio arriveranno in Giamaica nelle prossime ore

Patrizia Besio, 46 anni, si era trasferita da anni in Giamaica, dove viveva col marito, il noto uomo d'affari Osbourne Richards, 49enne. La donna era però originaria della Valtellina, nello specifico del piccolo paese di Poggiridenti, dove tuttora abitano i suoi familiari. La notizia è stata immediatamente comunicata dall'ambasciata italiana alla Farnesina che, a sua volta, ha contattato le autorità di polizia in Valtellina. I famigliari della donna nelle prossime ore si recheranno in Giamaica per capire anche quando la salma di Patrizia Besio potrà essere rimpatriata, una volta eseguita l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria locale dello Stato caraibico.