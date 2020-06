in foto: Immagine di repertorio

Jessica Kumar aveva appena 15 anni. Presto, ne avrebbe compiuti 16, ma purtroppo una tragedia l'ha strappata alla vita nella giornata di ieri, giovedì 25 giugno, a Gerbolina, appena dentro la provincia di Mantova. Lei, residente a Casalmaggiore, nel Cremonese, vi si era recata per fare una passeggiata, come annunciato all'uscita da casa alla sua famiglia, composta dai genitori e da due fratelli maggiorenni.

Uscita di casa per una passeggiata, non è più tornata

Il suo cadavere è stato trovato verso le 16 in una canalina d'irrigazione del Consorzio di Bonifica Navarolo, il canale che attraversa la zona, da un tecnico del Consorzio. Studentessa modello di ragioneria, Jessica è uscita di casa in mattinata, verso le 9.30. I suoi famigliari, non vedendola tornare, si sono iniziati a preoccupare, cercando di contattarla telefonicamente senza trovare risposta. Così, si sono messi sulle sue tracce fino a quando, non trovandola, hanno lanciato l'allarme chiedendo aiuto ai carabinieri.

Le operazioni di ricerca e il ritrovamento del cadavere

Dalle 13.30 sono iniziate le operazioni di ricerca tra militari e vigili del fuoco. Da subito, le ricerche si sono concentrate sul canale, pieno di acqua in questo periodo che il Consorzio ha accettato di abbassare per facilitare le operazioni, essendo alto l'invaso 3 metri ed è percorso da una corrente molto forte. Al ritrovamento del cadavere, grande il dolore che ha travolto i presenti e i famigliari. I carabinieri ora indagano per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. L'ipotesi più probabile è quella dell'incidente, ma i militari non escludono nulla.

Jessica, studentessa modello, lascia i genitori e due fratelli

Nessun commento da mamma Mina e papà Sanjeev, rinchiusisi nel dolore insieme ai fratelli di Jessica, Obi e Surac. A portare un po' di conforto ci hanno provato Giovanni e Gabriele Borini, datori di lavoro del padre di Jessica: "La conosciamo da quando è nata – hanno detto a La Provincia di Cremona -. Una ragazzina educatissima, sempre sorridente, bravissima a scuola. Andava sempre a fare una passeggiata con la musica nelle cuffiette". A fare eco ai fratelli, un docente della giovanissima: "Aveva tutti 9 e 10, era consapevole del suo percorso".