Un incidente ieri sera in via Verdi a Gemonio, paese in provincia di Varese, ha provocato la morte di una signora di 64 anni. La donna era a bordo di un'auto insieme al marito quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una seconda vettura verso le 22 di giovedì 5 dicembre. Usciti subito i soccorritori e i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, questi ultimi sono arrivati con un'autopompa per mettere in sicurezza i veicoli e liberato uno degli occupati con una cesoia-divaricatore.

La donna è morta in ospedale

La donna è stata portata d'urgenza all'ospedale Circolo ma a causa delle ferite riportate è morta nella notte. Illeso, invece, il marito, che è stato medicato direttamente sul luogo dell'incidente dal 118 in codice verde. Secondo quanto riportato da Varesenews, ci sarebbe già una denuncia nei confronti dell'altro conducente, una donna di 24 anni di Luino che era sull'altra auto. Sul posto si è presentata anche la Radiomobile per effettuare i rilievi.

Anziana travolta da un tram

Proprio questa mattina, a Milano, una donna di 63 anni è stata investita da un tram in via Boezio a Milano, di fianco a Citylife. Le sue condizioni sarebbero molto serie, avendo riportato la frattura di una caviglia e un grave trauma cranico. Anche in questo caso, la dinamica non è del tutto chiara, ma gli agenti della polizia locale stanno già effettuando i primi rilievi per poterla ricostruire. Sul posto è stato medicato anche un uomo di 33 anni in codice verde.