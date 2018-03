Non è tanto la neve quanto i fenomeni della pioggia gelata e il cosiddetto "gelicidio", a causare gravi disagi alla viabilità nella mattinata di oggi, venerdì 2 marzo. Molti di questi disagi coinvolgono anche Milano, dove la situazione invece rimane sotto controllo, con i mezzi pubblici che circolano regolarmente (ma dove è iniziata la fase più critica della perturbazione "Big snow", che durerà fino al pomeriggio). È l'Emilia-Romagna la regione in cui più delle altre il fenomeno della pioggia gelata sta causando problemi alla circolazione: ed essendo una regione centrale i problemi si stanno ripercuotendo anche sul resto d'Italia.

Riaperto dopo ore il tratto della A1 tra Milano sud e Sasso Marconi.

È il caso di Milano: secondo quanto hanno comunicato Autostrade per l'Italia e la polizia stradale, a causa del gelicidio è rimasto chiuso per ore il tratto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli tra il bivio per la A58 Tangenziale est esterna di Milano, Milano sud, e Sasso Marconi (in provincia di Bologna) in entrambe le direzioni. Il tratto, insieme a tutti gli altri che erano stati chiusi per la pioggia gelata, è stato poi riaperto poco prima delle 12: "La pioggia gelata non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale, che su questi tratti si stanno ripetendo ininterrottamente da oltre 48 ore – ha spiegato Autostrade per l'Italia in una nota – La chiusura è pertanto l'unico provvedimento a garanzia della sicurezza e viene attuata con le modalità e nei tempi previsti dai piani neve vigenti. Il transito dei veicoli viene comunque assicurato con dispositivi di "Safety car" attuati dalla Polizia Stradale e da mezzi della società ma con tempi di attesa rilevanti". Per quanto riguarda le altre autostrade lombarde sono in atto deboli nevicate sulla A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Varese, sulla A9 Lainate-Chiasso tra bivio A36 Pedemontana e Chiasso e sulla Diramazione Gallarate-Gattico.

In considerazione dell'ondata di maltempo, Autostrade per l'Italia raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di catene a bordo che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta. Per ricevere costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sulle previsioni meteo si può contattare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

Disagi anche per chi si sposta in treno.

Disagi anche per chi viaggia in treno. Rete ferroviaria italiana ha comunicato che la circolazione è sospesa sulla linea Genova – Milano e altre direttrici a causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni. Sono oltre 200 i tecnici Rfi al lavoro sul nodo di Genova, ma il ghiaccio continua a formarsi, impedendo la captazione dell'energia. I treni regionali circolano invece regolarmente, anche se con possibili ritardi. Garantito il 100 per cento dell’offerta dei treni ad alta velocità.