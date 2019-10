in foto: La signora Elisa, dispersa sul monte Tesio (da Facebook)

Ore d'ansia a Gavardo, nel Bresciano, per la famiglia di una donna di 80 anni. L'anziana, originaria di Castelnuovo del Garda, è dispersa dal pomeriggio di ieri, domenica 27 ottobre, sul monte Tesio. Si era recata in montagna assieme ad alcuni suoi parenti per cercare delle castagne quando, per cause da accertare, si è allontanata dagli altri famigliari e ha fatto perdere le sue tracce. I parenti della donna hanno lanciato l'allarme attorno alle 17, dopo aver cercato inutilmente la donna per circa un'ora. Le ricerche, coordinate dai carabinieri, sono state condotte dai vigili del fuoco e dai volontari del soccorso alpino, senza però alcun esito. I famigliari della donna hanno lanciato un appello anche su Facebook, diffondendo una foto dell'anziana, che si chiama Elisa, e invitando chiunque la dovesse avvistare a informare i carabinieri. Dai parenti della signora Elisa è giunto anche l'invito a unirsi ai volontari che dalla giornata odierna riprenderanno le ricerche della donna: il campo base per i soccorritori è stato fissato nella Casina del Comune.

L'anziana stava partecipando a una gita per raccogliere castagne

I famigliari della signora Elisa confidano che la donna possa aver trovato rifugio in qualche baita della zona. Per cercare l'anziana è stato chiesto l'intervento di droni dotati di telecamere termiche, in grado dunque di individuare fonti di calore. La signora Elisa si era recata a Gavardo insieme alla famiglia per partecipare a una raccolta di castagne: si trattava di un evento organizzato, una gita in compagnia per raccogliere i tipici frutti autunnali in vista di una castagnata in programma il 9 novembre.