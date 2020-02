in foto: La quattordicenne Sofia Mora scomparsa a Gavardo

È scomparsa di nuovo Sofia, la ragazza di 14 anni della provincia di Brescia che ha fatto perdere nuovamente le sue tracce dopo la precedente sparizione del dicembre scorso. Sono ore di apprensione per la madre della 14enne, che da quanto risulta non avrebbe più notizie della figlia da circa due settimane. I carabinieri stanno tentando di ricostruire le mosse delle ragazza, che è sparita nel nulla dopo essersi allontanata dalla comunità protetta di Riva Del Garda, una struttura che l'aveva accolta dopo l'ultima fuga.

La precedente fuga di Sofia

Nel mese di dicembre 2019 Sofia era già scomparsa per alcuni giorni da Gavardo, in provincia di Brescia, dove viveva insieme ai genitori. In quel caso si era trattato di un allontanamento volontario, stessa pista seguita in questa circostanza. Dopo l'episodio della fuga la ragazza era stata affidata alle cure di una comunità protetta, da cui però ora si è allontanata senza avvisare nessuno. In precedenza la 14enne era stata ritrovata a Roè Volciano dai carabinieri di Salò, che ora si sono messi nuovamente sulle sue tracce per cercare di rintracciarla il prima possibile, in modo da riportarla sana e salva dai genitori. Tanti gli appelli che in queste ore stanno comparendo sui social network per incentivare le ricerche di Sofia, che potrebbe trovarsi in qualche comune della Bassa Valle Sabbia. Tutti coloro che dovessero avere notizie della ragazza sono pregati di contattare tempestivamente le forze dell'ordine.