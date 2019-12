in foto: La quattordicenne Sofia Mora scomparsa a Gavardo

A Gavardo, paese in provincia di Brescia, è scattato l'allarme: non si trova più Sofia Mora, ragazza 14enne scomparsa da lunedì 9 dicembre. La giovane, che pare essersi allontanata volontariamente tre giorni fa da casa, non ha ancora fatto ritorno e i familiari hanno contattato le forze dell'ordine per rintracciarla. Magari partendo dall'amica di Sofia, l'ultima che l'ha vista la mattina di lunedì mentre l'accompagnava a scuola a Roè Volciano. La ragazza ha riferito che l'amica indossava una felpa di colore scuro e un pantacollant con fantasia mimetica, ma non aveva nemmeno una giacca per coprirsi dal freddo.

L'appello dei genitori: "Aiutateci a ritrovarla"

I genitori della ragazza, oltre a rivolgersi alle forze dell'ordine che hanno iniziato una ricerca serrata in tutto il territorio di Gavardo e anche un po' più in là, hanno condiviso la loro preoccupazione per la figlia su Facebook, chiedendo a tutti i loro contatti di partecipare alle ricerche per dare una mano. "Aiutateci a ritrovarla", questo l'appello dei due coniugi che, pare, non siano nuovi a dover gestire un tipo di angoscia del genere. Secondo quanto riporta BresciaToday, per la ragazzina questo non sarebbe il primo episodio in cui sparisce senza far sapere nulla. Potrebbe esserci stato almeno un precedente e questo, forse, può aiutare gli agenti a trovarla.

A Lodi scomparsa un'altra 14enne

La notizia della sparizione improvvisa di Sofia Mora, riporta immediatamente ad un'altra notizia simile proveniente da Lodi, dove un'altra ragazza, coetanea della giovane Gavardo, è scomparsa: Gemma. A dare l'allarme, in questo caso, è stato il programma di Rai Tre "Chi l'ha visto?", che ha invitato la giovane a tornare a casa, da cui manca da sabato 7 dicembre, e a riallacciare i rapporti con i genitori. Sul sito del programma, poi, è stata pubblicata una scheda informativa con tutti i suoi dettagli.