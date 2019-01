Gavardo (Brescia): operaio di 45 anni sequestrato da un uomo armato

Si teme per le sorti di un operaio di 45 anni, sequestrato questa notte a Gavardo, nella provincia di Brescia. Da quanto si apprende, il 45enne sarebbe stato sequestrato da un nordafricano armato di pistola: dei due, però, si sono perse le tracce; sarebbero nascosti in una zona boschiva della cittadina. Le ricerche, che sono proseguite per tutto il giorno, non hanno ancora dato nessun esito.