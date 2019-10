in foto: La signora Elisa, dispersa sul monte Tesio (da Facebook)

Ancora nessuna traccia di Elisa, la donna di 80 anni scomparsa nei boschi di Gavardo nel Bresciano, domenica 27 ottobre: uscita per andare in cerca di castagne insieme ad alcuni famigliari, l'anziana si è allontanata facendo perdere le sue tracce. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sono state avviate le operazioni di ricerca che però finora non hanno prodotto risultati. I vigili del fuoco di Brescia e di Salò insieme con gli uomini del Soccorso Alpino hanno setacciato l'intera zona per diverse ore: aiutati anche dai carabinieri e dai cani oltre che da un elicottero e i droni dei pompieri per perlustrare meglio l'area circostante al luogo della scomparsa di Elisa, hanno portato avanti le ricerche per oltre 40 ore, senza però riuscire a trovare traccia dell'80enne.

I militari hanno ascoltato diverse volte i famigliari che erano con Elisa al momento della scomparsa per cercare di ricostruire i suoi spostamenti: secondo una prima ricostruzione sembra che la donna, residente a Castelnuovo del Garda, si fosse recata nella zona di Gavardo per partecipare a una raccolta di castagne, nell'ambito di un evento organizzato. L'obiettivo era anche trascorrer una giornata in compagnia fuori porta e raccogliere i tipici frutti autunnali. Intorno alle 17 però i parenti dell'anziana si sono accorti della sua scomparsa: dopo averla cercata per qualche tempo e senza successo è stato lanciato l'allarme che ha fatto scattare le ricerche che, nonostante il maltempo, proseguiranno anche nella giornata di oggi, martedì 29 ottobre. In particolare stamattina le squadre dovrebbero concentrarsi nella zona compresa tra il versante da Gavardo a Vallio del Monte Tesio.