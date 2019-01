Tutta la comunità di Gardone Valtrompia, in particolare quella di Inzino, piange la scomparsa di Alessio Sanzogni, il 34enne morto in un incidente stradale la scorsa notte sull'Autostrada A4 nel tratto compreso tra Seriate e Bergamo. Non è solo il mondo della moda a essere in lutto per la scomparsa del giovane professionista che aveva contribuito al successo della fashion blogger Chiara Ferragni (era stato manager dell'azienda/blog The Blonde Salad) e da qualche anno aveva intrapreso una nuova avventura, sempre a cavallo tra digital e fashion, con la sua Ispiry. A piangere il 34enne sono infatti i suoi affetti più cari, tutti raccolti a Inzino, frazione di Gardone Valtrompia nel Bresciano. È lì che Alessio è cresciuto assieme ai genitori Guido e Alessandra e alla sorella Barbara ed è proprio lì che Alessio era stato durante il weekend per trovare la madre e il padre.

Ancora non fissata la data dei funerali: tutto il paese in lutto

Domenica notte il giovane stava tornando a Milano a bordo della sua Audi Q2 quando nel tratto tra Seriate e Bergamo della A4, per cause inspiegabili, non si è accorto di un rallentamento davanti a sé. La fila, dovuta a un altro incidente che si era verificato qualche chilometro più avanti, era chiusa da un camion: l'Audi di Alessio l'ha tamponato violentemente e si è incastrata sotto al rimorchio. Per il giovane non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo. Sull'incidente indaga la polizia stradale ma probabilmente non sarà effettuata nemmeno l'autopsia: la dinamica sembra infatti chiara e la salma di Alessio potrebbe presto essere restituito alla famiglia. Secondo quanto riporta un quotidiano locale, "Bresciatoday", la camera ardente verrà allestita proprio a Inzino. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali, momento in cui tutto il paese potrà salutare quello che consideravano a tutti gli effetti un loro figlio, come ha detto anche il sindaco di Gardone Valtrompia, Pierangelo Lancelotti: "Abbiamo perso uno dei nostri figli". Intanto anche sulla sua pagina Facebook in tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Alessio: "Ciao Ale, anzi meglio come dicevi ‘ciaone amici'".