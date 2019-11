Gambolò, morta l’anziana finita ieri nel canale con l’auto: ancora ricoverata la nipotina di 6 anni

Non ce l’ha fatta la signora di 74 anni che ieri si è ribaltata con l’auto in un canale a Gambolò, nel Pavese. L’anziana è morta stanotte al Policlinico di Pavia per le lesioni subìte, mentre restano ancora speranze per la guarigione della nipotina di sei anni, presente anch’ella in macchina al momento dello schianto.