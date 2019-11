in foto: L’auto ribaltatasi nell’incidente di Gambolò

Drammatico incidente questa mattina a Gambolò dove un'auto è finita fuori strada ribaltandosi in un canale: alla guida una donna di 74 anni, rimasta gravemente ferita, e la nipotina di 6, ricoverata in ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 10.40 quando il personale medico del 118 è stato chiamato a intervenire per un sinistro avvenuto nella frazione di Molino d'Isella. Quando le tre ambulanze e l'auto medica sono giunte sul luogo dell'incidente si sono ritrovate dinanzi a un'auto finita in un canale e ribaltatasi: a bordo i corpi di nonna e nipotina, una donna 74enne la prima, una bimba di soli 6 anni la seconda.

Poco dopo sono giunti anche i vigili del fuoco di Pavia insieme con gli agenti della polizia stradale: i primi sono intervenuti immediatamente per tentare di estrarre le due dalla vettura. In poco tempo nonna e nipote sono state affidate alle cure del personale medico: a riportare le ferite più gravi l'anziana che è stata trasportata in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. L bimba invece ha riportato solo ferite superficiali ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Vigevano. Ad allertare i soccorritori e a intervenire per primi in soccorso alle due sono stati alcuni automobilisti di passaggio nella zona: ora toccherà agli agenti ricostruire la dinamica dell'incidente nel quale non sembrano essere coinvolte altre vetture.