Colpo grosso alla filiale dell'Ubi Banca di Gallarate, in provincia di Varese, dove nella notte tra venerdì 27 e sabato 27 giugno, alcuni malviventi hanno usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina e impossessarsi del bancomat. Una volta sradicato, l'hanno caricato sul furgone per poterlo aprire in un altro momento e non essere arrestati dagli agenti di polizia che, nel frattempo, stavano arrivando a sirene spiegate.

Sottratta una somma ingente

Le forze dell'ordine, che hanno effettuato i primi rilievi del caso, dovranno ora stabilire la quantità del denaro sottratto, anche se, dalle primissime informazioni filtrate, pare che la somma sia ingente. Non sarebbe infatti stato un caso la scelta di svaligiarlo all'inizio del weekend, quando le casse dei bancomat vengono riempite per poter garantire il massimo della disponibilità ai clienti fino al lunedì successivo quando le filiali riaprono. Gli agenti di polizia sono ora sulle tracce dei criminali: la ricerca parte dall'osservazione dei filmati registrati dai circuiti di videosorveglianza della banca.

Colpo grosso in centro a Milano

Il 15 giugno scorso, a Milano, una banda di rapinatori ha messo a segno un colpo in banca in pieno centro nella filiale della Banca Popolare di Sondrio, all'angolo tra via Cesare Battisti e via Colonnetta. Verso le 8.30, si sono presentati tre individui a volto coperto: uno di loro è rimasto fuori per fare il palo, mentre gli altri due, armati, sono entrati nell'esercizio minacciando i presenti. All'interno della filiale, i malviventi hanno chiuso dentro ai bagni il direttore, i dipendenti e i pochi clienti prima di aprirsi un varco nel caveau, dal quale sono stati sottratti 75.000 euro. Ulteriori duemila euro sono stati rubati dalle casse della banca. Sul caso indagano gli agenti di polizia della Squadra Mobile di Milano.