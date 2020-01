in foto: La ruota panoramica H30

A Gallarate è in arrivo la ruota panoramica H30, un'attrazione da cui sarà possibile ammirare la città da un'altezza di trenta metri. Come ha confermato a Fanpage.it Cristian Parisi, organizzatore di H30, sarà piazza Libertà a ospitare la ruota, che verrà inaugurata nella giornata di domenica 25 gennaio e resterà aperta al pubblico per tutto il mese di febbraio, fino alla festa della donna, domenica 8 marzo. Dopo la tappa di Busto Arsizio, dove la giostra è stata istallata nel mese di ottobre 2019, la ruota H30 della famiglia Parisi torna in provincia di Varese per concedere la possibilità di osservare Gallarate da una prospettiva insolita.

L'inaugurazione, i prezzi e gli eventi speciali

Nel giorno dell'inaugurazione di domenica 25 gennaio i primi centro ingressi saranno gratuiti, dopodiché il prezzo standard per un giro di giostra sarà di cinque euro, con riduzioni previste per i bambini accompagnati. La ruota H30 è dotata di 18 cabine da 6 posti ciascuna per un totale di 108 posti. L'attrazione ha raccolto anche il parere favorevole dei commercianti di Gallarate, interpellati a riguardo dall'assessore al Commercio Claudia Mazzetti, che ha portato avanti l'iniziativa per conto dell'amministrazione comunale gallaratese. Nel corso del mese di febbraio saranno organizzate delle giornate speciali, come quella pensata pensata per i ragazzi disabili, che avranno accesso gratuito alla ruota panoramica. Tutte le altre iniziative verranno comunicate ufficialmente nelle prossime settimane.