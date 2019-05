in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale a Gaggiano, nella provincia di Milano, dove una donna di 60 anni è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata con la sua motocicletta. Stando a quanto si apprende, la 60enne stava percorrendo la Strada Provinciale 236 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un palo. Come rende noto l'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e con l'elisoccorso. I sanitari hanno cercato di rianimare la donna sul posto, per poi trasportarla d'urgenza, in eliambulanza, al Pronto Soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano: la 60enne è ricoverata in gravi condizioni di salute, con gravi lesioni e traumi.

Sul luogo dello schianto si sono recati anche gli agenti della Polizia Municipale di Gaggiano, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente: alla base dello schianto, probabilmente un malore o l'impatto con un altro veicolo. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico automobilistico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, nonché la rimozione del veicolo incidentato.