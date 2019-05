in foto: Immagine di repertorio

È stato incastrato dalle telecamere l'automobilista che per un mese ha lasciato la propria immondizia in strada lanciandola dalla propria auto. L'uomo è stato individuato dalla polizia locale dopo le segnalazioni di numerosi cittadini di Gaggiano, alle porte di Milano, che hanno spiegato agli agenti di essere costretti a ripulire una precisa strada, via Roma, spesso ritrovata inondata da diversi sacchetti dell'immondizia contenente rifiuti di tipo umido. E così come spesso accade in quesi casi la polizia ha messo in azione delle precise telecamere che effettivamente dopo poco sono riuscite a inquadrare l'autore del gesto di vandalismo: l'uomo, un cittadino italiano residente in un comune limitrofo, era solito recarsi nella stradina tra le 4 e le 6 del mattino.

Numerosi casi simili negli ultimi mesi

Una volta giunto sul posto lanciava uno o due piccoli sacchetti di umido direttamente dal finestrino: immondizia che nel cadere sull'asfalto andava a riempire gli angoli della strada, costringendo residenti e commercianti della zona a ripulire al mattino l'asfalto da avanzi di cibo, bucce d’arancia o scorze di limone. Per il momento l'automobilista è risultato irreperibile a casa sua, ma ora dovrà presentarsi in comando per le contestazioni del caso. "Episodi come questi – ha scritto il sindaco di Facebook, Sergio Perfetti – ci auguriamo non accadono più", poi il ringraziamento alle forze dell'ordine. Un caso simile si è verificato poche settimane fa a Cinisello Balsamo, dove un uomo è stato multato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso mentre gettava in strada un sacco dell’immondizia dalla propria auto. Gli agenti lo hanno incastrato grazie alle poste sull’auto di pattuglia: fermato, è stato sanzionato con la salata multa