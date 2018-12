in foto: Il presidente del Milano Paolo Scaroni (LaPresse)

Una valigetta con diecimila euro all'interno: è il bottino di un furto avvenuto ieri in pieno centro a Milano a pochi passi dal Duomo. La vittima del furto è "eccellente": si tratterebbe infatti del presidente del Milan, Paolo Scaroni, che nel giro di poche ore ha così subito una doppia delusione: prima il furto e poi l'eliminazione della sua squadra dall'Europa league ad opera dei greci dell'Olympiakos. L'episodio è avvenuto nei pressi di largo Augusto, ampio slargo che si trova nei pressi di San Babila, nel centro del capoluogo milanese. Stando a quanto ricostruito finora Scaroni era in auto, accompagnato dall'autista. Nei pressi di largo Augusto l'ex amministratore delegato dell'Eni sarebbe sceso dall'auto, lasciando una valigetta sul sedile posteriore. Il ladro, incurante della presenza dell'autista all'interno della vettura, si è avvicinato, ha aperto la portiera e ha afferrato la valigetta: poi è fuggito.

Per Scaroni è stato un giorno sfortunato: prima il furto e poi l'eliminazione del Milan

L'autista avrebbe provato a inseguire il ladro ma sarebbe stato ostacolato da una donna, forse complice del malvivente. La donna e il ladro sarebbero poi saliti insieme su un autobus, dove hanno aperto la valigetta e hanno preso il prezioso contenuto: diecimila euro in contanti. Il resto, documenti e oggetti personali, sono stati lasciati all'interno e ritrovati successivamente sul bus, assieme alla valigetta. Il furto è stato segnalato in procura facendo scattare le indagini: di certo la giornata di ieri per Scaroni non è stata affatto fortunata.