Furto in casa di Fabrizio Corona a Milano. Nella notte i ladri, ancora non identificati, sono entrati nell'appartamento dell'ex re dei paparazzi mettendolo a soqquadro. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso Corona, come sempre pubblicando un video sul suo profilo Instagram: "E come regalo di Natale, anche il giorno di Natale questi grandissimi pezzi di m… mi sono entrati in casa". Nelle varie "story" che il 44enne catanese ha pubblicato sul social network si vede il suo appartamento milanese completamente distrutto: i malviventi hanno picconato perfino i muri, forse pensando di trovarvi del denaro o delle casseforti, hanno staccato i quadri dalle pareti, scartato i regali di Natale già pronti sotto l'albero e messo a soqquadro la camera da letto di Corona.

"Non è che sono incazzato, sono incazzato nero", ha poi detto Corona in un altro video, spiegando tra le altre cose che i ladri, quasi in segno di sfregio, hanno anche bevuto una bottiglietta di aranciata nella sua cucina. Corona ha denunciato l'accaduto alla polizia: nel video si vedono alcuni agenti presenti in casa per un sopralluogo assieme ai vigili del fuoco. Sempre su Instagram l'ex re dei paparazzi ha commentato ironicamente: "Prima o poi mi faccio 30 anni di galera a meno che la legge di Matteo Salvini non mi salvi". Un riferimento ironico alle posizioni sulla legittima difesa del ministro dell'Interno, più volte criticato dal 44enne.

Non è un periodo fortunato per Corona

Non è un periodo particolarmente fortunato per Corona: alcuni giorni fa era stato protagonista di un'aggressione al Boschetto della droga di Rogoredo, dove si era recato per realizzare un servizio per la trasmissione tv "Non è l'arena" di Massimo Giletti. La dinamica dell'aggressione non è però ancora chiara: Corona non aveva sporto denuncia dopo l'accaduto e aveva rifiutato il trasporto in ospedale. Adesso il furto in casa: non è chiaro se e cosa i ladri abbiano trafugato, ma di sicuro sarà lo stesso Corona a fornire aggiornamenti a riguardo, naturalmente a mezzo social network.