Ha 19 anni ed è incensurato il ragazzo fermato dai carabinieri questa mattina con l'accusa di essere uno degli autori del furto della statua di Gesù Bambino dal presepe della chiesa di S.Pietro e Paolo a Lissone, nel Monzese. Il 19enne operaio, residente nella stesa cittadina, avrebbe portato a termine il furto con l'aiuto di altre tre persone non ancora individuate: residente a Lissone il giovane è stato denunciato dai carabinieri per "furto aggravato" e "offesa a confessione religiosa mediante vilipendio di cose".

Individuato grazie ai video del furto caricati su Instagram

Dopo aver sottratto la statua nella notte tra il 30 e il 31 dicembre l'operaio si sarebbe divertito a realizzare diversi video, sempre in compagnia dei suoi amici/complici, poi caricati sul proprio profilo Instagram: video nei quali sbeffeggiava la statua e vi avvicinava una sigaretta fingendo che fumasse. I filmati, diffusi in rete e diventati virali in pochissimo tempo, hanno permesso ai militari di individuare lo stesso 19enne e come auspicato dai carabinieri molto presto anche i suoi complici. La statua del presepe però non è stata ancora ritrovata.