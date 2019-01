Hanno rubato la statua di Gesù Bambino dal presepe della chiesa e si sono divertiti portandola in giro e rendendola protagonista di diversi filmati blasfemi poi caricati in rete. Protagonisti quattro ragazzi che l'ultimo giorno dell'anno hanno così fatto sparire dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Un "rapimento" avvenuto durante la notte fatto stando a quanto traspare dai filmati per puro divertimento: "Durante la notte è stata rubata la natività del presepe da persone che non hanno né il rispetto religioso per ciò che rappresenta il presepe, né il rispetto per le persone che lo hanno realizzato e per la comunità a cui era proposto", il messaggio del Circolo Don Bernasconi che ha così denunciato il furto. Un furto che a quanto pare è rimasto poco celato e che, proprio grazie a quei video girati col cellulare e diffusi sui social, potrebbe portare i carabinieri a identificare i ragazzi autori del furto.

I video postati su Instagram dagli stessi autori del furto

In un video si vede il momento esatto in cui la statua viene presa dai ragaazzi, in un altro invece la statua che viene portata in macchina tra le risate dei ladri. E ancora in un altro uno dei ragazzi si sccende una sigaretta e la avvicina alla bocca della statua di Gesù come per farla fumare. Il tutto tra frase blasfeme e risate goliardiche. Solo qualche giorno prima la stessa statua invece era stata oggietto di un gesto di rispetto e cura quando un passante aveva lasciato una coperta come per coprire proprio Gesà Bambino dal freddo.