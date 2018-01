Singolare modalità di furto in pieno centro a Milano, dove due rapinatori – come riporta l'agenzia fotografica Lapresse -hanno ripulito le casse di Sephora in corso Vittorio Emanuele utilizzando dello spray urticante. Sephora è una delle principali catene europee di profumerie specializzate in prodotti per il make-up. Sul posto, dopo la rapina, polizia e ambulanza per soccorrere i commessi che tuttavia non hanno riportato lesioni serie.

Al momento è la prima volta che nel capoluogo lombardo si sente parlare di rapine di questo tipo; lo spray al peperoncino – che è tra l'altro ormai anche in dotazione alle forze dell'ordine nelle grandi città italiane -è stato tuttavia utilizzato impropriamente anche per generare caos in discoteche, come al Fabrique, dove qualche tempo fa zaffate della polvere urticante per gola e occhi furono spruzzate durante un concerto scatenando fuggi-fuggi generale e paura.

in foto: Il luogo della rapina / foto Lapresse