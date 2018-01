in foto: Il Fabrique di Milano (Foto da Facebook)

Momenti di apprensione ieri notte a Milano, all'interno della nota discoteca "Fabrique" che si trova in via Fantoli, zona Mecenate. Nel bel mezzo della serata "Random", molto apprezzata dal popolo notturno milanese, qualcuno avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino nel cuore della pista. Alcuni dei presenti hanno iniziato ad avvertire bruciore agli occhi e a starnutire: la pista si è velocemente svuotata e il dj è stato costretto a interrompere la musica per alcuni minuti. L'episodio è avvenuto intorno alle due di notte: non si segnalano feriti né persone rimaste intossicate in maniera grave, ma sicuramente il gesto dell'ignoto irresponsabile ha creato un certo allarme. La gente è stata costretta a uscire dal locale, su invito dello stesso dj: fuori gli addetti alla security hanno perquisito alcuni dei presenti alla ricerca del colpevole, che però non sarebbe stato identificato. La serata è successivamente proseguita, anche se alcune delle persone che sono rientrate in pista a ballare hanno continuato ad avvertire fastidi. Sui social, all'indomani della serata, non sono mancate le critiche alle procedure di sicurezza del locale.

Spray al peperoncino nei locali pubblici: una nuova (pericolosa) moda?

Non è la prima volta che lo spray al peperoncino viene utilizzato all'interno di locali pubblici per creare caos e anche per compiere furti. Era già avvenuto lo scorso anno in diverse circostanze: a luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni durante il concerto dei rapper Guè Pequeno e Marracash e in più circostanze alla discoteca "Le Rotonde" di Garlasco, in provincia di Pavia. A settembre c'era stato chi aveva approfittato del caos per rubare borse e portafogli dei presenti fuggiti all'esterno: non si sa se i ladri siano gli stessi che hanno spruzzato lo spray. Durante la notte di Halloween, invece, sempre a Garlasco si erano registrate 20 persone intossicate dalle sostanze urticanti.