Nove persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della compagnia Duomo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso e ricettazione. Secondo gli investigatori sarebbero gli autori di una serie di colpi in appartamenti nel centro della città avvenuti tra il maggio 2017 e il giugno 2018. Le immagini delle telecamere di sorveglianza dei palazzi svaligiati mostrano la banda in azione: i malviventi entrano negli androni strisciando o muovendosi sulla mani, per poi penetrare nelle case e uscirne, sempre carponi, con la refurtiva. I militari hanno effettuato anche un controllo straordinario al campo nomadi di Monte Bisbino al confine tra i comuni di Baranzate e Milano."Il mio plauso ai carabinieri della compagnia Duomo – ha commentato Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia -. Questi ennesimi arresti non fanno altro che confermare come la situazione all’interno di questo campo sia fuori controllo. I cittadini non possono tollerare di avere al confine tra Milano e Baranzate una zona franca dove vivono noti scassinatori e ladri e dalla quale partono spedizioni per fare razzia negli appartamenti delle due città, e non solo".

in foto: Controlli dei carabinieri al campo di Monte Bisbino (foto di Salvatore Garzillo)

Lunedì sera un colpo da 250mila euro in pieno centro

Un furto da 250mila euro è stato messo a segno lunedì nel pieno centro di Milano, in via Tadino, zona porta Venezia. I ladri si sono introdotti in un appartamento, hanno smurato la cassaforte con un martello trovato sul posto e l’hanno calata da una finestra usando come fune un intreccio di lenzuola e vestiti. Il bottino comprende contanti e orologi da collezione, alcuni dei quali sono Rolex. È stato il padrone di casa, un uomo di 51 anni, a chiamare la polizia quando, rientrando a casa, ha trovato il caos nelle stanze e si è accorto che la cassaforte era sparita.

Il furto da 75mila euro al conduttore delle Iene Matteo Viviani

Vittima di un altro colpo in appartamento, messo a segno lo scorso 22 aprile, è il conduttore del programma televisivo Le Iene, Matteo Viviani. Anche in questo caso i malviventi sono entrati mentre in casa non c'era nessuno e hanno portato via tutto quello che hanno trovato. Lo stesso Viviani ha confermato che gli sono stati sottratti 75mila euro in contanti, oltre a oggetti di valore e gioielli. Tra i vip messi nel mirino dai topi d'appartamento negli ultimi anni ci sono anche due sindaci, l'attuale primo cittadino Giuseppe Sala e il predecessore Giuliano Pisapia, e i genitori del ministro dell'Interno Matteo Salvini.