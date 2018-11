in foto: Il furgone distrutto dalle fiamme (Foto: Vigili del fuoco)

Paura questa mattina a Magenta, in provincia di Milano. Un furgone ha preso improvvisamente fuoco ed è stato letteralmente distrutto dalle fiamme. L'episodio è accaduto verso le 9 al civico 7 di via Palestro. Non sono note le cause del rogo: le fiamme hanno completamente distrutto il furgone, al cui interno si trovavano materiali e detersivi per la pulizia. Per fortuna, secondo quanto hanno comunicato i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano intervenuti per spegnere il rogo, la conducente del furgone non è stata coinvolta dall'incendio: per la donna solo molto spavento, ma non ha avuto bisogno di cure mediche. I pompieri, dopo aver spento le fiamme, dovranno adesso capire quale sia stata la causa del rogo, che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi, come si può intuire vedendo le immagini della carcassa del furgone completamente carbonizzata che sono state fornite dai vigili del fuoco.