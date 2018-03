Da ottobre 2017 nel quartiere Isola, a Milano, è nata la Piccola biblioteca libera. Si tratta di un luogo pubblico dove la gente, del quartiere e non solo, può fermarsi, incontrarsi, leggere, mangiare e anche lavorare. Durante i giorni del Fuorisalone, il principale evento collaterale legato al Salone del Mobile, alle ormai tradizionali attività se ne aggiungerà un'altra: il bookcrossing tematico. Dal 17 al 22 aprile infatti la Piccola biblioteca libera sarà completamente dedicata al design e all’architettura: le librerie e gli scaffali saranno dedicati all’esposizione di libri e riviste di settore, che potranno essere consultati in loco oppure scambiati con altri libri che trattano sempre argomenti legati al design. La formula resterà quella classica: porta un libro, prendi un libro. Tutti sono invitati a dare il loro contributo per poter attrezzare la biblioteca con un quantitativo di libri e riviste sufficiente a permettere l’inizio dell’attività di bookcrossing. Editori, architetti, designer e aziende che vogliano collaborare con la Piccola biblioteca libera possono contattare i numeri 335.627 2360 – 338.4132673, visitare la pagina Facebook "piccolabibliotecalibera" o inviare una mail all'indirizzo: piccolabibliotecalibera@gmail.com.

La Piccola biblioteca libera si trova all'incrocio tra via Volturno e via Confalonieri, tra i quartieri di Isola e Porta Nuova. Si tratta di una delle zone più dinamiche della città, ma che sintetizza anche le diverse anime di Milano: quella più tradizionale e popolare e quella più dinamica e internazionale. In questa zona, un luogo di "pausa" e riflessione come la Piccola biblioteca libera è fondamentale: non è un caso, forse, che sia nata nell’area pedonale che costeggia il lato est della Casa della Memoria, altro luogo simbolico di Milano. Il bookcrossing tematico è un'iniziativa realizzata con il patrocinio del Municipio 9 di Milano e dell’Associazione Rete Distretto Isola.