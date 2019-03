Fuga di gas in un palazzo a Milano: intossicata un’intera famiglia

Momenti di paura questa mattina, lunedì 4 marzo, in zona Ponte Lambro a Milano. Una fuga di gas ha interessato un edificio in via degli Umiliati: un’intera famiglia composta da quattro persone, tre adulti e un bimbo di tre anni, sono rimasti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi.