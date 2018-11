in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 53 anni è rimasto ustionato a Milano mentre lavorava in un cantiere nella periferia sud della città. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 13.30 in via Monte Cengio. L'uomo, di professione operaio, stava lavorando a una tubatura quando, per cause da accertare, si è verificata una fuga di gas. Subito dopo è divampato un incendio l'operaio è rimasto leggermente ustionato ed è stato soccorso prima dai vigili del fuoco e poi dal personale del 118. I pompieri sono intervenuti con cinque mezzi, domando le fiamme e facendo evacuare a scopo precauzionale una famiglia composta da cinque persone. Sul posto sono poi intervenute due ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale di Milano. L'operaio ferito è stato caricato su un'ambulanza e trasportato in codice giallo all'ospedale di San Donato Milanese: le sue condizioni non sarebbero per fortuna gravi. Restano adesso da accertare la dinamica e le cause dell'incidente sul lavoro.