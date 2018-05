in foto: Sopralluogo dei vigili del fuoco in via Murat, a Milano, dove si è verificata una fuga di gas (Foto: Vigili del fuoco)

Momenti di apprensione questa mattina a Milano, in via Murat, zona Zara. Diversi residenti hanno segnalato un forte odore di gas: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno constatato come effettivamente fosse in atto una fuga di gas. La causa è stata individuata in un tubo danneggiato a causa di lavori in corso. Il personale dei vigili del fuoco ha fatto evacuare per precauzione uno stabile al civico 6, dove si trova un residence. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Proseguono, comunque, le verifiche dei vigili del fuoco, che nel frattempo hanno comunque chiuso l'intercettazione stradale del gas per cercare di riparare la perdita.