in foto: Fuga di gas in viale Toscana (Foto: Vigili del fuoco)

Una fuga di gas è stata segnalata in mattinata a Milano. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti all'altezza del civico 2 di viale Toscana, strada che fa parte della circonvallazione esterna milanese e che si trova a sud della città, nei pressi del parco Ravizza. I pompieri hanno transennato una porzione della strada e del marciapiede, dove probabilmente i tecnici dell'azienda del gas dovranno scavare per cercare di risalire al guasto e ripararlo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale: un'auto che ostruiva l'intervento dei vigili del fuoco è stata rimossa da un carro attrezzi, mentre una carreggiata dell'importante arteria stradale è stata parzialmente chiusa alla circolazione, con inevitabili disagi per quanto riguarda il traffico. Non è chiaro quanto potrà durare l'intervento.