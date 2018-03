Neve e vento che rende la percezione delle temperature ancor più rigida a Milano, dove da stamane alle 9.30 fiocca copiosamente anche in centro. La neve non sta causando particolari disagi alla circolazione stradale e dei pedoni. I piani di prevenzione adottati da Comune e municipalizzate (con spargimento di sale su marciapiedi e strade) oltre al rafforzamento del numero di auto della polizia municipale per le strade della città riduce al minimo il traffico cittadino e per la circolazione delle persone.

"Come previsto oggi ripresa della neve ma le temperature sono alte e il fondo salato e quindi su strade e marciapiedi non dovrebbe attaccare. Dal pomeriggio dovrebbe concludere. Il piano neve e il COC in centrale operativa attivi fino a stasera". Così l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, su Facebook, con un aggiornamento alle 10.30 sulla situazione maltempo in città.

Secondo le previsioni meteo aggiornate però, da domani, domenica 4 ,marzo, giorno delle Elezioni Politiche, le precipitazioni potrebbero tornare ad essere piovose, e si attende un lento rialzo delle temperature mentre al momento nella metropoli la colonnina di mercurio si attesta su +1 grado Celsius.